Switch : bilan fiscal en chiffres hardware & software + nouveau Président pour Nintendo

Lors de son bilan fiscal pour l'année qui s'est terminée le 31 mars dernier, Nintendo revendique 17,79 millions de Switch vendues à travers le monde, et compte en vendre 20 millions de plus pour la période en cours, soit un total espéré de 38 millions pour le 31 mars 2019.L'une des grosses annonces reste le départ de Tatsumi Kimishima (qui reste consultant), le poste étant maintenant pris officiellement par Shuntaro Furukawa, un « jeune » Président.: 10,41 millions: 9,22 millions: 8,48 millions: 6,02 millions: 2,29 millions: 1,85 millions: 1,31 million: 1,26 million: 1,16 millionest l'épisode le plus vendu de la série.devient l'épisode le plus vendu de l'histoire en incluant les ventes Wii U (soit plus de 10 millions au total).dépasse les ventes de la version Wii U (8,42 millions).Discret, Shuntaro Furukawa a rejoint Nintendo en 1994 (à 22 ans donc) et se voit offrir un poste important dans le conseil d'administration chez la Pokémon Company depuis 2012.L'homme prend de plus en plus de poids dans l'entreprise en grimpant les échelons du secteur management, devenant membre du conseil exécutif pour finir aujourd'hui Président de Nintendo à seulement 46 ans.