Chaque développeur à qui j'ai parlé pour le développement sur PS5 évangélise à quel point il est facile de travailler dessus. C'est essentiellement le même environnement de développement que celui de PS4 et on peut évoluer à partir de là, pour les nouvelles puissances, les nouvelles fonctionnalités, etc. Je ne saurais trop insister sur le fait que les développeurs semblent heureux de cette situation.

Il ne fait aucun doute que la XSX sur le papier, est la machine la plus puissante. Cependant, en parlant aux développeurs, l'environnement de développement auquel ils ont affaire, certains semblent extrêmement satisfaits, d'autres ont des problèmes parce qu'ils se sont éloignés de ce qui était auparavant le XDK, spécifique à la Xbox, pour se tourner vers le GDK, qui est un environnement plus général pour le PC et pour la Xbox, et même la Xbox One est couverte par le GDK.

