Il y a un lourd historique qui pèse sur, notamment développé par Titus Interactive, qui est connu pour êtreAussi surprenant que cela puisse paraître,et si cela a pu satisfaire, ils n'étaient cependant pas satisfaits de l'accueil que le jeu a pu recevoir.En effet, je suppose qu'il est inutile de vous rappeler queet qui corrigerait tout ce qui a pu être reproché au jeu sorti surcomme le fait de voler à travers des anneaux, et apporter un accent sur la narration avec davantage de scènes cinématiques.Mais, le studio français ne pouvait pas s'en charger lui même, c'est pourquoi il a fait appel au studiopour le travail., mais les choses ne se sont pas faites pour la simple et bonne raison quesura donc purement et simplement été annulé, pour finalement sombrer dans l'oubli. En fouinant sur la toile, il est possible de retrouver certaines images et vidéos de ce que ce jeu était censé proposer.Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de ce jeu annulé a fait surface :