Une force inconnue a enlevé le Roi Soleil Napkiraly, laissant Operencia dans un état d'obscurité perpétuelle - et de malheur final. Des tombeaux royaux cachés aux châteaux maudits, en passant par l’ascension de l’arbre du monde pour atteindre la forêt de cuivre du pays des dieux, explorez divers contextes aux quatre coins du pays … et bien au-delà.

posted the 03/31/2020 at 03:20 PM by nicolasgourry