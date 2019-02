Editeur : Devolver Digital

Développeur : Eneme Entertainment

Genre : A-RPG isometric

Plateformes : PC et PS4

Date de sortie : Été 2019

Annoncé il y a maintenant 5 ans,devrait enfin voir le jour! C'est par le biais d'un message sur la pagedu jeu que le développeur nous fait part de la nouvelle. L'année dernière l'éditeur annonçait une sortie pour l'année (2018 ) ce qui n'a pas été le cas mais cette fois la communication venant directement du studio est plutôt rassurante.Le jeu est un Action-RPG s'inspirant de jeux tels que Dark Souls, Path of Exile et de la série Diablo. Le gameplay se veut exigeant et requiert timing et précision pour avancer dans votre épopée. Le joueur devra utiliser des combinaisons de parades, combos, buffs et positionnement pour sortir victorieux en combat.