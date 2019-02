Éditeur : Forever Entertainment

Développeur : CreativeForge Games

Genre : Stratégie

Disponible sur PC

Prévu sur Switch

Date de sortie : 7 Mars 2019 (Switch)

Bienvenue dans le Far West, vous suivez Warren dans sa descente dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine et tentez de survivre dans un monde rempli de choix difficiles et de conséquences encore plus difficiles.-8 scénarios uniques.-40 missions de combat au tour par tour.