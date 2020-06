1/ Les planètes identifiables du trailers viennent toutes de la galaxie Polaris, la galaxie sauvée par Ratchet & Clank dans les jeux PS3, de Opération Destuction à Nexus. Voilà quelques comparaisons graphique.Sargasso ~ Opération DestructionTorren IV ~ A Crack In TimeBase Pirate - Ardolis ~ Opération Destruction---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2/ Quelques Easter Eggs.Nous pouvons voir plusieurs Clins D’œil comme l’apparition du logo Megacorp et du ProtoAnimal sur certaines Holo-affiches de cette planète.Megacorp est une entreprise de construction et de vente d’armes située dans la galaxie Bogon. Lagalaxie à sauver dans Ratchet & Clank 2.Les Protoanimaux sont des créatures ratées de MégaCorp qui voulait créer l'animal de compagnie parfait. Ce sont en fait des clones d’un Protoanimal d'origine et dont MégaCorp a essayé d'adoucir le caractère. Mais ils sont dangereux et agressifs, attaquants leurs propriétaires et toutes les personnes alentours. De plus, ils s'autofécondent et se multiplient très vite. Leurs enfants sortent de leur bouche.Il y a également une scène ou l’on peut voir des ballons géants de Ratchet, Clank et Qwark sans que l’on sache sur quelle planète ils se trouvent. Cela prouve que ces 3 personnages sont reconnus comme étant des héros dans la galaxie en question.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3/ Nous pouvons voir quelques ajouts dans le gameplay. La possibilité de passer à travers de petits portails nous téléportant à un autre endroit. La possibilité de faire une esquive rapide sans sauté… et 4 nouvelles armes, une tourelle, un canon, un pistolet mitrailleur automatique, un grenade explosive.4/ Enfin le retour de la destruction massive des décors !Feature très présente dans Ratchet & Clank 2, absente ou presque dans beaucoup d’autres épisodes de la saga, elle fait ici son retour pour notre plus grand plaisir! Elle a d’ailleurs l’air de ce faire en plusieurs étapes, certains éléments du décors prenant plusieurs coups avant d’être détruit complétement. Une vraie physique s’applique aux caisses qui une fois détruites se retrouvent brisées en milles morceaux.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3/ Le Docteur Nefarious revient plus fort que jamais !Le plus grand méchant de la saga fera régner la terreur sur cet épisode. Il est doublé par Philippe Peythieux en VF (Homer Simpson, Danny DeVito,…). Il souhaite éliminer toute forme de vie organique de l'univers et compte bien utiliser n’importe qu’elle moyen pour y parvenir.Un rappel de la chanson de propagande qu’il a commandé à Courtney Gears dans le 3ème épisode.4/ Les Thugs-4-Less ont un nouveau contrat !Le gang de mercenaires le plus dangereux de la série est de retour après une longue absence !Nous ne savons pas pour qui ils travaillent dans cet épisode. Nefarious n’ayant jamais loué les services de ces mercenaires, une alliance entre les deux pourrait être catastrophique pour la galaxie.Les Thus-4-Less sont présent dans Ratchet & Clank 2 (2003) et Nexus (2013).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5/ L’autre Lombax est bien une femelle. Avez-vous vu qu’elle possède un bras robotique ?Simple éclaircissement sans grande importance mais il semble que de nombreuses personnes aient pensé qu’il s’agissait d’un personnage transexuel car elle possède une queue. Insomniac Games ayant par le passé affirmé que les Lombax femelle comme Angela Cross du deuxième épisode n’avaient pas de queue (c’était pour la blague). Les artistes et scénaristes derrière le personnage confirment que c’est bien un personnage féminin.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6/que toute la présentation était capturé en temps réel sur PS5.7/ Côté technique, les personnages se rapprochent encore des rendus 3D d’un films d’animation à grand budget. Il y a du Ray Tracing sur les décors et sur les personnages, notamment sur Clank.Nous n’avions jamais eu autant de détails sur la fourrure de Ratchet. En peu de temps, nous pouvons également voir que la mise en scène et les décors ont l’air d’avoir un niveau jamais atteint dans la série.Si vous souhaitez ajouter des choses n’hésitez pas à me notifier