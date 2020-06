Eric Lempel est le PlayStation’s Head of Global Marketing and Consumer Experience.



Il précise un peu plus certains détails, notamment la durée des exclusivités temporaires:

PSB : Nous avons appris qu'il existe deux systèmes PlayStation 5. Que pouvez-vous me dire sur la logique et la stratégie de ce système ?



Eric : L'idée ici est qu'il y a un deuxième [PS5] qui représente la croissance du commerce numérique au fil des ans.... Et beaucoup de consommateurs ont changé la façon dont ils interagissent avec nos produits. Une partie de mon travail, et de celui de mon équipe, consiste à parler aux consommateurs tout le temps, à comprendre ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent. Et il y a un segment de consommateurs qui veulent tout simplement passer au numérique.



C'est donc la réponse à ce besoin. C'est une version sans disque [de PS5]. Il est important de noter que c'est essentiellement le même produit. Il ne s'agit pas de modifier les fonctionnalités ou la puissance. C'est le même produit, avec de légères différences esthétiques, et sans lecteur de disque. C'est donc entièrement numérique.



PSB : Quelle est la stratégie de PS5 en matière de titres exclusifs et de collaboration avec des partenaires ?



Eric : Comme nous l'avons fait avec la PS4, nos équipes ont parlé avec les développeurs bien avant la sortie du produit. Et nous avons parlé aux développeurs de ce qu'ils voulaient dans une console de nouvelle génération.... et une grande partie de leurs commentaires ont été pris en compte dans la conception de l'architecture de la PlayStation 5.



Et nous avons découvert qu'en cours de route, ils créaient de superbes jeux qui correspondaient parfaitement à la plate-forme et à l'ambition que nous essayons d'atteindre. Nous sommes donc très chanceux car il existe une tonne de grands titres, comme vous l'avez vu aujourd'hui, et beaucoup d'entre eux sont exclusifs.



En tout, nous avons montré environ 13 titres qui sont lancés en exclusivité sur la PlayStation 5. Et ces exclusivités vont de quelques mois à quelques années. Vous avez vu de grands titres : Godfall de Gearbox, Death Loop de Bethesda, Project Athia de Square Enix...



PSB : J'ai été quelque peu soufflé par le nombre de titres diffusés par les PlayStation Studios. Est-ce le plus grand nombre qui ait jamais été présenté dans le cadre d'un nouveau cycle de consoles ?



Eric : C'est, de loin, la plus grande série [de first party] que nous ayons jamais eue dans l'histoire de la PlayStation. Nous avons la chance d'avoir tant de titres et de personnages adorés avec lesquels les gens ont grandi au fil des ans. Je suis étonné de voir à quel point nos studios tiennent leurs promesses par rapport à l'échéancier de lancement. Aujourd'hui, vous avez vu de très grandes franchises bien établies que les gens connaissent depuis des années... Gran Turismo®, Ratchet & Clank.



Puis vous voyez de nouvelles franchises faire leur apparition sur PlayStation 5, comme avec notre grand closer [Horizon]. Puis nous avons l'un de mes préférés avec Spider-Man de Marvel, Miles Morales. Miles est devenu un personnage tellement aimé que les gens sont absolument obsédés par lui. Et maintenant, vous allez pouvoir l'incarner sur PS5. Marvel's Spider-Man était l'un de mes titres préférés, c'est le dernier trophée de platine que j'ai reçu... on a hâte de les sortir.



Il y en avait un autre gros là-dedans, les gens le cherchent depuis des années. Et c'était le remake de Demon's Souls... J'ai eu la chance de le voir, et de le jouer un peu. C'est absolument magnifique, c'est époustouflant. Quand les gens verront ça... surtout s'ils sont fans, ils seront stupéfaits. Et s'ils ne l'ont pas joué, c'est la façon de le faire.