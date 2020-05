"C’est presque aussi passionnant que de sortir une nouvelle console. Bien que les circonstances qui précèdent cette sortie soient un peu… différentes, il nous tarde que vous nous rejoigniez dans ce voyage pour que nous redéfinissions ensemble le futur des jeux vidéo.



Nous avons partagé des spécifications techniques et présenté la nouvelle manette sans fil DualSense. Mais que serait une sortie sans jeux ?



C’est pour cette raison que je suis ravi de vous dire que vous aurez bientôt un aperçu des jeux auxquels vous pourrez jouer à la sortie de la PlayStation 5 en fin d’année. Les jeux prévus sur PS5 sont ce que l’industrie a de mieux à offrir. Ils ont été conçus par des studios novateurs dans le monde entier. Ces studios, qu’ils soient grands ou petits, récents ou non, travaillent d’arrache-pied pour développer les jeux capables de montrer tout le potentiel de la console.



Cette présentation numérique durera un peu plus d’une heure et, pour la toute première fois, nous pourrons ressentir toutes ces émotions en même temps. Le manque d’événements « physiques » nous a donné l’opportunité unique de penser différemment pour vous faire voyager avec nous et, avec un peu de chance, vous faire sentir plus proches de nous que jamais. Cet article fait partie de notre série de mises à jour sur la PS5 et n’ayez crainte, nous aurons encore beaucoup de choses à partager avec vous après la présentation de la semaine prochaine".

"L'histoire nous a appris que le gaming est l'un des passe-temps, et l'une des activités, qui profite en période de difficultés économiques. C'est assez logique, les gens n'ont pas d'argent pour sortir, alors ils restent à la maison. Maintenant, qui sait à quoi ressemblera cette récession, quelle en sera la profondeur et combien de temps elle durera. Il se pourrait que les modèles historiques, qui ont été appliqués par le passé ne le soient plus à l'avenir".



"Je pense que la meilleure façon d'aborder cette question est de proposer la meilleure offre possible. Je ne veux pas nécessairement dire le prix le plus bas. La valeur est une combinaison de plusieurs choses. Dans notre domaine, cela signifie des jeux, le nombre de jeux, la profondeur des jeux, l'étendue des jeux, la qualité des jeux, le prix des jeux... toutes ces choses et la façon dont ils utilisent les fonctionnalités de la plate-forme".

"Nous avons toujours dit que nous croyons aux générations. Nous pensons que lorsque vous vous donnez la peine de créer une console de nouvelle génération, celle-ci doit comporter des fonctions et des avantages que la génération précédente ne comporte pas. Et que, selon nous, les gens devraient créer des jeux qui peuvent tirer le meilleur parti de ces caractéristiques.



"Nous croyons aux générations, et qu'il s'agisse de la manette DualSense, de l'audio 3D, des multiples façons d'utiliser le SSD... nous pensons qu'il est temps de donner à la communauté PlayStation quelque chose de nouveau, de différent, qui ne peut vraiment être apprécié que sur PS5".

"C'est le défi que j'ai lancé aux équipes : essayer de rendre cette communauté de 100 millions de personnes et tout les autres aussi excités que s'ils étaient dans l'auditorium de l'E3, ou s'ils regardaient le stream."

L'attente touche à sa fin, le boss de SIE,vient d'officialiser la chose et donne rendez-vous sur YouTube lepour découvrir ce que la prochaine génération de jeux vous réserve. Ce show virtuelle devrait par ailleurs durerConcernant le prix:La philosophie de sonyCommuniquer sur la PS5Le rendez-vous est pris !