C’est en 2009 quedécide de commencer. Plusieurs idées germent au sein du studio, et le moins que l’on puisse dire est qu’à la base, le reboot n’avait pas tout à fait la forme que nous connaissons aujourd’hui.Au départ,et n’était pas censé réellement prendre l’orientation d’un jeu action/aventure qui reviendrait sur la jeunesse deavait publié avant la sortie du jeu un ouvrage promotionnel numérique donnant pas mal de détails sur le chemin que devait prendre ce reboot avant de prendre le virage que vous trouverez ci-dessous et qui a donné le résultat que nous connaissons.Il y a une raison au fait que le nom den’a pas été utilisé pouravait commencé le chantier du prochain opus qui était connu en interne sous le nom deou encore. Il y a une référence biblique évidente, l’équipe dirigée par le directeur créatifa souhaité que ce nouvel épisode aborde, et c’est exactement ce qui a été réalisé.Lorsque les développeurs ont commencé à se réunir afin de discuter de la conception du jeu, l’équipe a commencé à réfléchir sur quels seraient les jeux qui pourraient servir comme source d’inspiration pour cette nouvelle approche.pouvait accéder à des endroits qui étaient inaccessibles pour Lara.finit par découvrir quea des pouvoirs qui lui permettent de manipuler l’eau et d’interagir avec l’ile.La jeune fille Izumi finit par être supprimée du jeu et est remplacée par un singe qui servira de compagnon à Lara Croft. Et comme cela n’a pas fonctionné non plus, les développeurs suppriment donc les enfants et les animaux du jeu.Tout en tentant de conserver un maximum de données des travaux accomplis, les développeurs detentent donc une nouvelle approche avec ce reboot pour finalement finalement opter pour quelque chose de plus menaçant :Dans cette nouvelle étape conceptuelle,lui lançant divers projectiles. Cela pouvait notamment donner une dimension assez épique au jeu qui pouvait parfois évoquer un certainLes développeurs décident également d’ajouter un deuxième élément à cette orientation, amorçant ainsi une orientation vers l’horreur.Afin de prendre la température auprès des consommateurs,organise avec l’institut Nielsen des tests privés qui étaient prévus pour rester confidentiels, mais ils ne le sont finalement pas restés puisque l’un des participants a mis en ligne diverses informations et images sur la toile.Cela a eu lieu durant l’été 2009. Cette fuite a engendré de nombreuses réactions sur la toile, et beaucoup d’entre elles ont notamment montré un « choc » concernant cette nouvelle orientation. Pour beaucoup de joueurs, il existe un certain lien entreet, c’est ce qui représente un peu l’âme de la franchise. Et c’est à juste titre puisque cela a été une source d’inspiration pour les développeurs lors de création de la série.Il a particulièrement été souligné que ce qui a été vu s’éloigne trop radicalement des bases de, et c’est alors que les développeurs ont compris qu’ils s’orientaient vers une mauvaise route en développant un jeu dont ils ne sont finalement pas certains que beaucoup de joueurs poseront les mains dessus.C’est alors qu’un nouveau virage est amorcé dans la conception de ce nouveau Tomb Raider et qui a finalement donné le jeu qui est sorti dans le courant de l’année 2013.