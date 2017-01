Si vous êtes Preview et n'êtes pas encore concerné par cette mise à jour, pas d'inquiétude. Microsoft y vas doucement. Et la généralisation à l'ensemble des Preview se fera au fil de l'eau.

L'écran d'accueil change quelque peu.Le nouveau Xbox Guide accessible en une seule pression du bouton Xbox, plus rapide que jamais.Nouveau suivi "avancement succès" pendant un chargement sur FH3.Cortana sera bien plus discrète lorsque qu'on lui parlera, et ses résultats seront affichés en "picture-in-picture"Les étapes lors d'une mise à jour de votre Xbox seront bien plus clair à suivre.