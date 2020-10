C'est n'importe quoi mdrrr , les journalistes dès fois... Parcontre la boite est classe en vrai, ça fait premium à l'instar d'Apple, samsung etc... voir microsoft avec ses surfaces book. Ce n'est qu'une boite mais le diable est dans les détails, tout doit être attirant pour attirer le client (grand public), la boite est quand même le premier truc qu'on voit. La boite de la série x est dégueulasse par exemple ( ne me taper pas mdrr, celui de la série S est classe).

posted the 10/25/2020 at 08:34 PM by erros