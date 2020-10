Un couvre-feu sera instauré à partir de samedi en Ile-de-France et les métropoles de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse, a annoncé Emmanuel Macron, mercredi 14 octobre. Il sera instauré entre 21h et 6h du matin, et durera au moins quatre semaines, précise Emmanuel Macron, qui espère pouvoir le faire durer six semaines, jusqu'au premier décembre.

FranceInfo

. Un décret a été présenté en Conseil des ministres, mercredi, rétablissant l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire français à partir de minuit dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 octobre. La résurgence de l'épidémie "justifie que l'état d'urgence sanitaire soit déclaré afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être prises", peut-on lire dans le décret examiné en Conseil des ministres, mercredi.. Rien que sur la semaine passée, le pays a enregistré quelque 115 000 cas confirmés de contamination au coronavirus, dont près de 27 000 pour le seul bilan quotidien de samedi. Un record absolu depuis le début de l'épidémie en mars. L'exécutif est particulièrement préoccupé par la dégradation de la situation en Ile-de-France, où le taux de positivité des tests frôle les 17% et où 42% des lits de réanimation sont occupés par des malades Covid-19, ce qui entraîne des déprogrammations d'opérations.-Des amendes pour ceux qui bravent le couvre-feu (135€)-Pas de restriction de déplacement pour les vacances entre les régions, ni de restriction de transports.-Appliquer la “règle des 6”, lors des réunions privées.-École / Collège / Lycée rien ne change.-Une aide "exceptionnelle" pour les bénéficiaires du RSA et des APL.-Du chômage partiel et des aides à venir pour les secteurs impactés.-Une nouvelle application pour remplacer StopCovid.Macron va préciser, normalement, lors de son intervention, j'actualise l'info.