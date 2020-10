n'a rien à voir avec la console de Sony.

Juste avant d'ouvrir les précommandes de Xbox Series X et Xbox Series S au Japon, Microsoft a annoncé une baisse de prix surprise de cette dernière. Si les raisons de cette baisse inattendue n'ont alors pas été précisées, Phil Spencer vient de clarifier la situation.Le site Twinfinite rapporte que Phil Spencer a récemment accordé une interview à la version papier de Famitsu. Dans cette dernière,Il affirme en effet que cette baisse de prix est liée au taux de change entre le dollar et le yen ainsi qu'aux retours que Microsoft a reçu des consommateurs japonais.Également interrogé sur la confrontation entre la nouvelle génération de Xbox et la PS5, Phil Spencer se dit confiant car avec la Xbox Series X et la Xbox Series S, Microsoft dispose respectivement de la console next-gen la plus puissante et la moins chère. Il ajoute que le Xbox Game Pass constitue un autre avantage de poids.Pour rappel, au Japon,Dans l'archipel nippon, comme dans le reste du monde, la Xbox Series X et la Xbox Series S seront mises en vente le 10 novembre prochain.