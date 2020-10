bonjour à touswestern digital à annoncé sa nouvelle gamme de disque dur, dont un serai compatible ps5, le sn850.celui ci sera disponible en 3 capacités de stockage et sous 2 déclinaisons, avec ou sans dissipateur thermique.à noter que le disque SN850 avec dissipateur thermique est destiné aux ordinateurs de bureau selon western digital500 gigas 143.99 euros1T 256.992T 513.99bon, les prix piques fort, mais on s y attendait non ?

posted the 10/09/2020 at 07:48 AM by aspikill