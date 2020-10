Grande interrogation de ces derniers jours, le russe (ceux qui ont suivi comprendront) nous apprend (et cette fois ci info reprise par une source fiable https://www.vg247.com/2020/10/04/ps5-usable-storage-space/), que la console dispose de 664Go pour l'installation de nos jeuxL'information n'est toujours pas officielle.A noter que cette valeur est "normale", une Xbox One X propose 800Go d'espace disque environ pour nos jeux, pour 1To annoncé.Je précise que je "refais un article la dessus" car cette fois-ci, VG247 a repris l'information aussi, et que l'auteur a fait une capture d'écran ^^' !

posted the 10/04/2020 at 10:40 AM by suzukube