Hello tout le monde,Voici un tweet d'Xbox qui fait comprendre que la communication autour de Starfield sera surtout tourné autour de la présence du jeux sur le microcosme xbox.On ne sait pas si le jeux sera une exclusité mais ce qui semble se dessiner c'est qu'il ne sera pas day one sur PS5.Je pense qu'il y a même des chances que Xbox ne communique pas sur la possibilité qu'il soit présent ou non sur PS5 que bien aprés la sortie du jeux.Vous en pensez quoi ?