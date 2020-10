Célébrant les 35 ans du plus célèbre des plombiers moustachus, Super Mario 35 est une déclinaison "Battle Royale" du plus célèbre jeu video de tous les Temps.Reprenant le principe de Tetris 99, il met en compétition 35 joueurs sur le célèbre jeu de plateforme.L'ami @Blondexgf, grand amoureux de la saga, y a passé toute la soirée et donne son avis ce matin : je me permet donc de le partager.Si vous voulez le lire :http://www.gameforever.fr/super-mario-35-12348.php