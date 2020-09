Hello tout le monde,



Comme moi vous avez pris la promo de la transformation du xbox live gold à en ulitmate gamepass 1 euro pour 3 ans mais vous voulez rajouter des moins de gamepass à moindre prix...c'est le moment.



Si vous avez un abonnement EA play celui-ci sera reconvertis en ultimategamepasse le 10 novembre pour les consoles.



Voici le taux change :



If you’ve purchased both Xbox Game Pass Ultimate and EA Play through the Microsoft Store when the EA Play member benefit unlocks for Xbox Game Pass Ultimate members, your EA Play subscription will be canceled, and any remaining time over 50 days will be rounded up and converted to the nearest month of Xbox Game Pass Ultimate at a ratio of three to one.

For example: If you have between 50 days and 3 months of EA Play already on your account when EA Play comes to Ultimate, you’ll have 1 month of Xbox Game Pass Ultimate added to your account. If you have between 4 and 6 months of EA Play already on your account when EA Play comes to Ultimate, you’ll have 2 months of Xbox Game Pass Ultimate added to your account.



Pour faire simple pour 1 an d'EA Play vous aurez 4 mois d'ultimate gamepass. En sachant que l'abonnement d'EA coute 25 euro l'année. Donc pour 25 euro vous aurez 4 mois à 52 euro.



Vous prenez 3 ans de EA Play vous aurez 1 an de gamepasse pour juste 75 euro à la place de 156 euro.



Vous trouverez même le tableau de conversion ici :



https://support.xbox.com/help/subscriptions-billing/manage-subscriptions/ea-play-with-xbox-game-pass-FAQ



Si vous prenez le EA play ici, il sera même à 22 euro à la place de 25 euro :



https://www.instant-gaming.com/en/1079-buy-ea-access-pass-12-months-xbox-one/?igr=otaku



ou ici :

https://www.abonnement-xbox-live.com/1079-acheter-ea-access-pass-12-mois-xbox-one/



Attention à faire avant le 10 novembre pour les consoles.

ajb