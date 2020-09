Phil Spencer nous prévenez qu'il n'était pas en concurrence avec Playstation et celà faisait rire pas mal d'entre nous ...



Mais cette gen risque de modifier grandement nos habitudes et certitudes de gamer avec nos marques et consoles préférées...



Microsoft vient d acquérir Bethesda pour 7,5 milliards ce qui est une véritable offensive dans le milieu mais aussi un geste de défense de Xbox face à l avenir .

Les deux autres colosses dont Phil Spencer s estime en concurrence , risque dans les semaines ou mois à venir à réaliser ce genre de moove.



Et je me pose cette question , que restera t'il comme tiers sur nos consoles quand l ombre des deux colosses Amazon et Google planera sur le jeux vidéos et qu'ils commenceront eux aussi l'offensive en achetant des éditeurs ?

Plus d Ubisoft , EA ,Sega ou autres en éditeurs tiers ?

Que restera t'il à nos consoles dont on prédis déjà depuis longtemps leur fin ?