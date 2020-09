Selon la chaine Youtube RedGamingTech , spécialiste d'information Hardware et software qui a déjà eu des bonnes infos sur le médiaFull Remake de MGS en exclu PS5 , Sony produirait le titre ( encore une rumeur en lien entre Sony et Konami )La source parle aussi de MGS 2 3 et 4 en remaster cette fois ci ( on ne parle pas de remake pour ceux là ) et on ne sait pas si cela est aussi déstiné pour la PS5 ou pour le PC ou Xbox. Metal Gear Solid 1 et 2 pourrait ressortir sur PC ( info par Gematsu à l'heure ou j'écris ces lignes )lien des sources :https://www.pushsquare.com/news/2020/09/rumour_metal_gear_solid_is_getting_a_full_remake_and_its_a_ps5_console_exclusivehttps://www.gematsu.com/2020/09/metal-gear-metal-gear-solid-metal-gear-solid-2-substance-and-konami-collectors-series-castlevania-and-contra-rated-for-pc-in-taiwan