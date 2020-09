Jeux Video

Pincettes pour l'heure.



Relayé par Resetera et Reddit.

Vient du podcast XboxEra où l'un des insiders mentionnent la chose. Si on évite de le prendre pour l'heure pour un random, c'est parce qu'il a deux récents leaks vérifiés : le deal entre Sony et FFXVI et le potentiel deal entre Sony et Starfield (qui a été vérifié selon Imran Khan, juste que annulé face au rachat de Microsoft).



Il déclare aussi que Street VI sera multi (donc sans deal) cette fois, mais on verra.



Donc bref, deux rachats mais à noter que :



- C'est bien deux studios. Pas deux éditeurs.

- ça n'aura pas la même ampleur que pour Bethesda.



J'imagine que si vérifié, Asobo peut potentiellement faire partie du lot.

De toute façon, de base, une bonne partie de la team va rester des années sur Flight Simulator...