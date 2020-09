C'est DuskGolem qu'on ne présente même plus, qui balance ça sur son Twitter récemment (le 17 Septembre pour etre précis), voici les Tweet en question :Des déclarations qui enflamment un peu plus le Twitter de DuskGolem, certains lui collent l'étiquette d'anti Playstation, et de faux Insider suite a l'absence de Silent Hill lors du Showcase PS5.Quoi qu'il en soit, nous en saurons plus sur Resident Evil 8 la semaine prochaine avec une longue présentation de gameplay prévu au TGS 2020.