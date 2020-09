Tout d'abord en soit la conférence d'hier était solide sans être renversante, on a eu pas mal de gameplay et quelques annonces qui donnent envie ou du moins intrigue mais c'est surtout l'après où tout est partie en vrille.



Tout d'abord pourquoi ne pas dire dans la conférence que Demon's Soul sera un des jeux de lancements avec Sackboy et Destruction AllStars (alors celui-là bonne chance pour lui vu qu'il sort au prix fort) cela n'a pas vraiment de sens d'annoncer cela sur un blogpost. Ça donne une impression que tout à était rushée forcément le Covid n'aide pas pour mettre en place ce genre de choses mais mettre des mentions foireuses sur certaines des vidéos ça n'aide pas non plus.



Ensuite viens le fais que les jeux de Sony vont passer à 80 euros (les autres vont aussi y arriver) alors oui on sait qu'on pourra les trouver moins cher en grande surface mais quand tu vois qu'aux US le prix est de 70 dollars mais en euros cela fait 59 euros même si l'euro est plus fort que le dollar et que c'est hors taxe ça fait quand même un peu mal.



Ceux qui souhaite prendre la digital édition serait idiot de ne pas se faire un compte US pour ne pas en profiter sauf si d'ici-là Sony nous là fait à l'envers.



Sinon personnellement sur l'augmentation même si ça ne fait pas plaisir mais pour des jeux solos sans microtransactions, je peux le concevoir mais pour des jeux comme NBA2K qui en sont bourré, c'est déjà plus difficilement recevable.



Maintenant venons en au cross-gen où Sony à juste communiqué de la pire des manières possible car en soit pour Miles ça ne change pas vraiment grand chose car ça reste un gros standalone du premier Spider-Man mais pour le suite de Horizon forcément à chaud c'est quand même une déception.



On y réfléchissant pour Horizon cela reste assez logique car le studio à directement enchaîner sur la suite en 2017 (seulement une petite partie du studio à travaillé sur l'extension) les dev kits pour la PS5 auraient été mis dans les mains des dev vers fin 2018/début 2019 donc Horizon avait déjà quasiment deux ans de développement dans les pattes sur PS4 donc cela n'aurait pas changer grand chose de le sortir uniquement sur PS5 car le jeu est conçu avec la PS4 en tête.



Reste que Sony à très mal amené la chose en cachant en juin cette information, si ils avaient était franc depuis le début cela aurait évité des déceptions en expliquant que simplement que pour Miles et Horizon le développement avait commencé sur PS4 et que les jeux auront de belles améliorations sur PS5 car de ce que l'on a vu de ces deux jeux visuellement reste très prometteur et ça ne donnait pas l'impression que ces jeux étaient visuellement limité par la précédente génération.



Ils auraient pu très facilement éviter cette débâcle en communiquant mieux car hier soir ça partait vraiment dans tous les sens.



Même si l'après conférence m'a bien refroidi mais reste que potentiellement la PS5 pourrait avoir la plus belle première année pour une console Sony que ça soit en terme d'exclu maison ou en jeux tiers car quand on compare à la première année de la PS4, c'est le jour et la nuit.



Le prix de la console était une non surprise car c'était la prédiction la plus logique et ça reste cohérent avec ce qu'il y a dans la console.



Finalement voir arriver Horizon et God of War (bon celui-ci tout le monde sait qu'il sera repoussé à 2022) aussi vite pourrait avoir du bon car cela pourrait dire qu'on aura pas à attendre trop longtemps pour voir une nouvelle licence venant de ces studios.