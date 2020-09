En juin dernier Navtra avait posté quasiment toutes les grosses annonces de la conférence de Juin du reveal, il redonné quelques autres informations que voici :



-Ce qu'il a entendu par rapport aux jeux cross-gen de Sony, c'est que Miles, Sackboy et Horizon sont cross-gen tandis que pour Demon's Soul, Ratchet et GoW2 sortiront uniquement sur PS5.



-Il pense que Horizon devait initialement sortir plus tôt sur PS4 à la manière de Ghost of Tsushima en fin de cycle de la console mais que les différents reports ont fait que Sony a préféré garder le titre pour plus tard ou n'avait pas forcément le choix. Cela rejoindrait la rumeur sorti il y a quelques mois qui disait qu'initialement la suite de Horizon était prévu sur PS4 avec de la co-op.



-FF XVI devait-être dévoilé en Juin avec Project Athia mais que selon lui Square a voulu éviter la comparaison entre les deux sachant que FF XVI à un côté old gen car initialement le jeu devait-être cross-gen mais il est passé uniquement sur PS5 mais quand on voit la tête du jeu c'est assez évident. Il avait aussi dit il y a quelques semaines que le jeu sortirait en 2021 et que Naoki Yoshida en était le producteur.



-Pour la partie deux du Remake de FF VII, il n'a pas d'idée quand le jeu sortira car le projet a changé de scope très récemment mais il devrait avoir plus d'informations d'ici quelques mois.



Bien entendu tout cela est à prendre des pincettes mais il à eu suffisamment d'informations fiable au cours des derniers mois pour être crédible.