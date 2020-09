Hello tout le monde,



Certains se posent de nombreuses questions sur les personnes qui pourraient faire le choix totalement fous de prendre le prochaine Xbox.



Tout d'abord je ne me considère pas comme un fanboy xbox. J'ai acheté une PS4 en fin de vie pour les exclusivités, je risque de faire de même pour la PS5. De plus, une bonne partie de mon installation maison est Sony.



Alors pourquoi choisir Xbox ?



Pas pour la communauté la majorité de mes amis sont plutot sur Playstation, pas pour les exclusivités non plus. J'aime les exclusivités des deux consoles mais si je fais une comparaison sur la dernière génération, je préfère les exclusivités playstation.



Je vais acheter une Xbox car elle correspond à d'autre critère en lien avec ma situation actuel mais qui pourrait changer à l'avenir sauf si Playstation fait une annonce de malade ce soir surtout sur un prix moins coûteux que la xbox series x.



Je suis jeune papa, mon temps de jeux a beaucoup diminuer, les jeux tiers représente 90% de mon temps de jeux. Les exclus sont pas la priorité surtout que j'aurais l'autre console en occasion dans plusieurs années donc aucune pression. Je joue quand même à chaque jeux avec des mois de retard ou même des années de retard.



D'abord la retrocompatibilité 360 et one, oui j'ai des années de retard de jeux donc je prends mon temps.



Pouquoi passer à la prochaine génération alors ?

J'ai la xbox one fat et la ps4 pro donc j'ai pas encore de lecteur 4K (oui la honte). Je vais prendre une nouvelle console pour en même temps avoir un lecteur 4K. xbox a déjà annoncer des jeux dolby vision et dolby atmos, trés important pour moi, j'ai l'installation pour. J'attends juste qu'en dehors des plates forme de streaming, que Xbox annonce que le lecteur 4K prendra aussi en charge les deux dolbys je serais un homme comblé et je confirme alors mon choix. La dessus je comprends pas le choix de playstation.



Le gamepass, j'ai eu l'abonnement jusqu'a presque fin 2022 pour 1 euro, mon avenir est piéger chez xbox haha. Grace aux gamepass j'ai fini red dead rédemption 2 que j'ai pas acheter et j'ai decouvert d'autre jeux. Même si Xbox n'a pas le même catalogue d'exclusivité ils seront quand même day one sans frais supplémentaire sur le gamepass. Chaque soir une petite partie aussi sur PES, oui je suis devenue fan du gamepass même lorsqu'il sera à 12,99 euro.



Le Xcloud aujourd'hui ma fille à jouer à la tablette sur le petit Luckys gratuitement c'est juste génial.



Et enfin, trés important lorsqu'on a une petite famille et pas un portefeuille de malade, xbox comme outsiders a tendance à faire beaucoup de promo sur les services ou même sur la console...Je suis sur que lors du black friday dans 1 an, les consoles xbox auront des promo plus importante (ils sont obligés pour survivre face à la concurrence) comme lors de la derniére génération.



J'en ai profiter pour demander à mes cousins qu'elle serait leur choix :



J'ai un cousin qui prendra la xbox et trois autres la PS5.



L'un prendra la PS5 parce qu'il est fan des exclusivités playstation se sera même Day One.



Deux autres prendront la PS5 parce que les amis seront sur playstation, sur la générations précédente, ils ont jouer à 5 jeux sans pendre en compte chaque année le nouveau fifa. Ils ont joué à aucune exclu d'aucune des consoles. En plus, les deux ont uncharted gratuitement sans y avoir jouer (oui je sais un vrai pêché). Ils prendront la console plus tard dans l'année avec un pack promo.



Un autre cousin prendra la xbox serie S parce qu'ils jouent qu'à Fifa et Call of dans sa chambre. Investissement minimum, il espére la prendre à 200 euro ou 250 euro avec une promo gamepass ou fifa.



Moi je prendrais surement la Xbox series X quelques mois aprés avec une promo sur le gamepass ou un bon jeux.



Voila mon témoignage : )

