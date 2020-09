Depuis les 2 derniers remakes, je voulais qu'ils en fassent un pour pocky & rocky 1 ou 2! Ici d'après les développeur il s'agit d'une suite parce qu'il y a beaucoup de nouveau éléments, mais vu le titre, et vu les 2 précédents projet, je vois ca plus comme un réinterprétation du jeu (donc plus qu'un remake) plutôt qu'une suite a proprement parler!Le jeu sera développé par tengo project, l'équipe derrière les remake Wild Guns Reloaded et Ninja Warriors Once again et composé d'une majorité du staff de l'époque de Natsume!On a aucune info pour l'instant si ce n'est que c'est annoncé et sera une suite de KiKi KaiKai: Nazo no Kuro Mantle (pocky and rocky 1) qui était sur la Super Nintendo!