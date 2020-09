Jeux Video

Je viens de tilter.La Xbox Series S a été lâchée.Tous les prix aussi.L'offre Xbox All Access.La date de sortie.La fusion EA Play.Les jeux du launch (en partie).Donc en gros, si on comprend bien...On est baisé pour une nouvelle conf Xbox ce mois-ci ?...Nan parce que, c'est bien gentil tout ça,mais faudrait ptéte maintenant nous montrer un peu plus vos futurs jeux les mecsça sert, askip, pour vendre.