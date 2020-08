AG French Direct, c’est un événement exclusif ActuGaming qui met en avant les productions françaises. Cette initiative 100% indépendante vise à mettre en lumière les créateurs francophones à travers une présentation en ligne à travers une vidéo d’une bonne cinquantaine de minutes. Cela sera suivi de diverses interviews, previews et discussions avec les développeurs.



Encore un Direct nous direz-vous. Mais avec l’AG French Direct, il ne sera pas question de promettre moult « World Premiere » tonitruants ou de présenter « le futur du jeu vidéo », mais de laisser la parole aux développeurs français qui pourront présenter leur jeu directement en s’adressant à vous, à travers de nombreux journaux de développeurs, et ce en français naturellement.



Bien entendu, vous retrouverez tout de même des annonces exclusives et des jeux présentés en avant-première, des trailers pour les titres à venir, des dates de sortie ou du gameplay inédit et tout un tas d’autres choses dont on vous laissera la surprise.

Avec l'annulation de l'E3 2020, nombreux sont les éditeurs, studios et médias a organiser des événements numériques pour diffuser des nouvelles informations sur les jeux à venir. Alors que ce genre d'initiative vient principalement des américains ou encore des britanniques, Ie site amateur ActuGaming a créé la surprise en annonçant l'AG French Direct, un événement centré sur les jeux français.Les premiers invités :- The Game Bakers- Arkane Studios- Goblinz Studio- Novaquark- Artefacts Studio- Splashteam- CCCP- Microids- Redlock Studio- Atypique Studio- Passtech Games- Lozange Lab- Flying Oak Games- Tea for Two- RyseUp Studios- Piece of Cake Studios- Un Je Ne Sais QuoiRendez-vous le 26 août à 17h.