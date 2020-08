Mes amis de GameXplain ont pu discuter avec mes amis Atsushi Inaba et Hideki Kamiya de Platinum Games, et dont vous trouverez ci-dessous un résumé:



-Mon pote Hideki Kamiya aimerait bien voir Amaterasu dans Smash Bros Ultimate!



- Atsushi Inaba a déclaré qu'il n'y a jamais eu un jour où ils ne voulaient pas faire une suite à The Wonderful 101. Il dit que ce serait bien si le jour arrivait où ils pourraient faire une suite, mais ce serait un défi.



- Platinum souhaite travailler à nouveau avec Nintendo dans le futur!



- Le développement de Bayonetta 3 se passe bien



- Aucune plan concernant un portage de StarFox Zero sur Switch.



- en raison de la réaction des fans au chien dans le cadre du projet GG, le rôle du chien pourrait être élargi dans le jeu complet.





Bon bien évidemment mes amis ont aussi causé des autres consoles mais vu l'actualité rachitique de la Switch qui a été abandonné par Nintendo comme chaque été des gens abandonnent misérablement leur chien sur une route abandonné.