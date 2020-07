Et en musique svp !



Après le retentissant Alone In the Dark (1er du nom), le studio Adeline Software, guidé par le désormais célèbre Frédéric Raynal, revient en 1994, sur PC MS-MS DOS avec un jeu monument : Little Big Adventure.



Sorte de méli-mélo difficilement qualifiable (le genre le plus proche étant peut être celui l'action-aventure), Little Big Adventure ou "LBA" pour les intimes, va devenir l'un des jeux les plus adulés de la French touch.

Bientôt près de 25 ans après sa sortie, le jeu caracole toujours les Top de sites de gaming en terme de popularité, et la communauté fédérée autour de son univers est l'une des plus fidèles qu'il m'est été donné de voir.



Mais qu'est ce dont que LBA? Attachez vos ceintures, c'est parti



Twinsen, le héros de l'aventure, partira à la recherche de son destin



Le point de départ

Suite à une prise de pouvoir violente, l'infâme Docteur Funfrock, un Quetch, règne en maître incontesté sur toutes les îles de Twinsun. A coup de joute militaire, d'arrestations arbitraires, et d'utilisation de son grand savoir scientifique, il fait régner la terreur en ce monde.



On tire sur le balourd vert pour l'empecher de s'approcher pendant que le jaune est planté contre les barbelés!



De plus, il n'y aucun viseur dans LBA. Un coup de pied mis à côté, ou un tir de balle magique raté, et votre adversaire entre dans votre espace vital comme Iglou rentre dans un bar : c'est un carnage.



Le level design

Le level design est avant tout systémique : toutes les zones de progression suivent des chemins très balisés, très linéaires, mais les chemins de traverses sont nombreux : à vous de les découvrir. Les PNJ, notamment les soldats, ont la plupart du temps des positions précises ou des rondes répétitives : rares sont les moments où vous serez pourchassés.



Ce petit bonheur labyrinthique empli d'adversaires en tout genre fait cependant face à un énorme point noir, peut être le plus emblématique et le plus incontestable de LBA 1er du nom : les collisions.



En effet, dès lors que l'on court en mode "sportif", il est possible de se cogner contre les murs et donc de subir des dégâts. Oui, vous avez bien lu. Si ça semble marrant dans les premières minutes, on ne rigole plus du tout dès lors que Twinsen s'arrête brusquement pendant un combat se ramassant la tronche pendant une course poursuite pour être simplement passé trop près d'un mur ou d'un buisson. En plus de vous affliger des dégâts (parfois mortels), les collisions permettent à votre adversaires de vous rattraper, voir vous déborder ,vous occasionnant une mort quasi certaine. Se prendre en même temps à la fois des dégâts d'un soldat face à vous et en même temps du mur qui vous colle dans le dos : voilà le genre de situation lunaire que la gestion des collisions de LBA occasionne. La fausse bonne idée , signée Raynal himself et qui, heureusement, disparaîtra dans LBA 2.



Des PNJ et des énigmes

Situé dans une petite galaxie, le planétoïde Twinsun est gouverné par deux soleils (d'où son nom). Ses deux hémisphères sont parfaitement séparés par une chaîne montagneuse faisant sa circonférence en son centre. Twinsun est également couverte d'un vaste océan, enveloppant ainsi un vaste réseau d'îles de toutes tailles et étant elles-mêmes renforcées par un climat des plus tempérés. En raison de ces conditions idéales, la vie s'y est donc développée de façon abondante, et de là, 4 races intelligentes y sont apparues pour y vivre en harmonie.On y retrouve ainsi les Quetchs, sortes d'humanoïdes à queue de cheval et très branchés magie et science; les Lapichons, rongeurs obsédés par l'envie de creuser partout et assez trouillards de nature; les bouboules, petits mais teigneux, et enfin les Grobos, des éléphants bipèdes aussi forts que pacifiques.Tout semblait destiner ce monde à un avenir radieux, d'autant plus qu'une vieille divinité, Sendell, semblait protéger ce monde.Seulement voilà, un beau jour, Twinsun bascula dans la dictature.Pour asseoir son pouvoir, il profite de deux technologies qu'il a développé : le clonage, et la téléportation.Tirant parti du meilleur des 4 races, il a ainsi crée une armée lui obéissant au doigt à l’œil ; cette dernière pouvant se déployer sur toute la planète en quelques instants. Funfrock profita également de sa position dominante pour vider l'hémisphère Nord de la planète, et contraindre ainsi tous les habitants de Twinsun à vivre, rassemblés, dans l'hémisphère sud. La raison en est inconnue. Funfrock dirige le monde de Twinsun d'une main de fer, et contrôle tant les informations que les croyances. L’existence de Sendell, a pour ainsi dire, disparu des mémoires et tend plus du mythe hérétique que de la croyance populaire.Pas très loin de ces considérations, un autre Quetch, Twinsen, semble faire d'étrange rêves depuis peu. Nous commençons le jeu en compagnie de Twinsen, qui sera le héros de notre aventure, et qui vient d'être arrêté par le Dr Funfrock, pour un motif inconnu.Aussi singulier que son univers, le gameplay de Little Big Adventure est assez unique en son genre, tout comme l'est son Game Design. D'emblée, la première chose qu'il conviendra de saisir pour le joueur constituera dans les codes de LBA à comprendre et à assimiler. Et là, voyez vous, des codes et des principes singuliers, LBA en a pleins les tiroirs. Parfois des géniaux, parfois de très déroutant.Le jeu repose sur une exploration libre d'un monde fragmentée en îlots, qu'il s'agira d'explorer de façon semi-ouverte. LBA ne donne que très peu d'explications sur ce qu'il faut faire et où aller : c'est au joueur d'être curieux, d'explorer les recoins de ce monde , d'en comprendre les mécanismes et les possibilités de Gameplay.Le premier chapitre, qui va consister à s'échapper de la prison où est retenu Twinsen, pose déjà les premières bases : votre personnage a la possibilité de switcher en 4 comportements : "normal", "sportif", "agressif" et enfin "discret". De ce choix, modifiable à tout moment, il sera possible d'avoir 4 façons de se déplacer et d'intérargir avec votre environnement.- "Normal" permet de marcher, discuter avec les habitants (pour les phases d'aventure) et actionner interrupteurs et autres boutons d'activation-"Sportif" : permet de courir et de sauter (pour les passages de plateformes)-"Agressif" permet de frapper ses adversaires à main nue (ou de frapper les habitants si le cœur vous en dit!)-Discret permet d'avancer à pas de loup pour s'échapper de certains traquenards. On peut également s'accroupir pour se planquer et ne pas se faire repérer.Parenthèse : on se déplace avec les flèches du clavier en coordonnées relatives, ou plus communément appelé. Le personnage tourne sur lui même, un peu comme un tank. On retrouve ce style de déplacement dans tous les jeux 3D de la première génération (Resident Evil, Tomb Raider). Il faudra attendre Mario 64 pour que la révolution arrive de ce côté là.Revenons aux principes de comportement de Twinsen : pour en changer, il suffit d'appuyer sur le touche ctrl, qui fera alors apparaître un menu. Tant que vous ne relâchez pas la touche, le jeu est mis en pause. Pratique.Par contre, devoir constamment switcher entre sportif et normal pour faire des actions simples est un peu déconcertant. Les contrôles sont donc assez lourds doncUn manque de souplesse, qui sera corrigé dans LBA2.Vous pouvez également essayer de demander de l'aide aux habitants pour progresser !Le jeu se construit sur un axe de 3D isométrique, aussi bien pour l'exploration intérieure qu'extérieure. La caméra est fixe et se décale instantanément par à coup au fur et à mesure que vous vous rapprochez du bord de l'écran. Les îles sont découpées en zone. On change de zone dès lors que l'on touche le bord de la carte, symbolisé par un fond noir.Il est également possible de rapprocher la caméra en appuyant sur F5 : ce zoom permet d'obtenir un léger scrolling , mais paie son léger dynamisme par un manque de visibilité évident et une pixelisation exacerbée. A ne pas utiliser dans les situations tendues.Tout dans LBA incite le jouer a tenté des choses : toucher un élément du décor sera le seul moyen dedes items de soin, la magie ou des Kashs, la monnaie du jeu (fort rare au demeurant : une vraie plaie) ; frapper certains habitants amènera à différentes conséquences (alerte, peur, obéissance, brouille...), etc. Car oui, joyeuseté originale de LBA : on peut frapper tous les PNJ. Mais genre, vraiment tous !Lorsque qu'un objectif est énoncé au cours de l'aventure, seule une flèche sur la carte 3D de la planète vous indique le point d'arrivée : dès lors, comment y aller? Comment franchir les obstacles? A vous de le découvrir, et de vous débrouiller : c'est un principe fondamental de l'expérience LBA : vous découvrez par vous même.Enfin, il est à noter que plusieurs solutions sont parfois possibles pour franchir les obstacles dans un même endroit : à vous de trouver votre solution.D'une façon générale, LBA est un jeu assez difficile. Les explications sont assez vagues, les phases de combats sont retors (nous y reviendrons) et la progression bute souvent sur un loot de kashs assez radin. Concernant ce dernier point, il vous sera demandé à plusieurs reprises de grandes quantités d'argent pour franchir une étape, et le jeu est très avare de ce côté là. Autant vous dire qu'il va falloir farmer un spot dedès que possible, sous peine d'être coincé un moment.Issu initialement d'un projet voué à la Super Nintendo, LBA a un système de sauvegarde automatique. Si ce denier, très rigide, fait aujourd'hui le bonheur des speedrunners, pour le joueur lambda, c'est une tout autre manche. Impossible de redémarrer à un point précis autre que le début de la zone en cours. Et le jeu sauvegarde à chaque passage franchi ou chaque arrestation. Vu les morts parfois stupides que l'on se prend, cela peut poser problème. De façon générale, le système de sauvegarde empêche de revenir en arrière. Cela agace particulièrement lorsqu'un grobo vous choppe en une demi seconde et vous renvoie en prison : il faudra à nouveau vous échapper et retraverser des zones entières bourrées d'ennemis pour espérer atteindre l'endroit où vous vous êtes fait arrêter.Seule (petite) solution : arriver à charger votre partie AVANT vous faire attraper.Oui, c'est de la triche. Mais comment vous vous serez fait chopper 10 fois au même passage, vous comprendrez .A noter pour terminer sur l'inconvénient de la sauvegarde automatique : cela a posé problème lors d'un gros bug du jeu (le fameux "bug de la carte rouge" : certains joueurs entraient dans un batiment par la mauvaise porte et se retrouvaient coincés à l'intérieur. Heureusement ce bug est corrigé aujourd'hui.Ah oui, une dernière chose : pensez quand même à faire tout ce que vous voulez avant d'aller à la fin du jeu, car sinon, il faudra tout recommencer depuis le début !En effet, si l'aventure principale constitue 80 % de LBA, certains à côté, que l'on pourrait assimiler à des sides quests, sont également présents : libre à vous de tout faire, ou non. Mais passer à côté serait fort dommage. Alors réfléchissez avant de foncer tête baissée !Si le jeu est assez linéaire dans sa première moitié, il deviendra quasiment libre de progression dans la seconde : vous pourrez pour ainsi dire aller où bon vous semble et franchir les étapes dans l'ordre qui vous conviendra, à votre rythme.L'obtention de certains moyens de transports (avec des surprises ! ) sera essentiel. Certains, cependant, comme les véhicules à moteur, souffriront d'un besoin de les recharger en essence : une denrée aussi rare que coûteuse!Twinsen dispose d'un inventaire, qui s'étoffera à coup d'objets-clés et de quelques armes, la plus utile étant la balle magique. Ce sera en effet votre arme principale pour l'essentiel de l'aventure, et en disposer ne sera pas de trop tant le combat à distance est à privilégier dans LBA.Pourquoi? Parce que les combats de ce premier jeu sont très perfectibles. En effet, les animations de Twinsen sont à la fois longues et lentes, tant que celles de ses adversaires sont extrêmement courtes et rapides. Dès lors, lorsque vous êtes au corps à corps, il vous sera souvent très difficile (voir impossible) de remporter un affrontement, tant votre/vos adversaires vous domine en tout point. Rageant.Dans LBA, il y a a des dizaines et des dizaines de PNJ. Les dialogues sont innombrables et surtout, entièrement doublés d'un bout à l'autre. Tel un JRPG, LBA envoûte son joueur par la lumière qui habite chacun de ses habitants : des plus absurdes aux plus plus cocasses, chaque PNJ a son petit univers, et il est possible de les réinterroger en permanence au fur et à mesure de la progression pour bénéficier de nouveaux dialogues. Un vrai bonheur.Sans tomber dans les puzzles bêtas des jeux d'actions ou bien les énigmes tordus des: LBA possède ses propres énigmes, baignées dans ses propres codes et schémas de pensée : utiliser un objet-clé face à un PNJ ou un élément de décor, trouver un chemin de crête pour franchir des murs infranchissables, actionner quelques plateformes pour éviter des pièges mortels, LBA a un côté touche à tout, renouvelant constamment les situations de jeux.Mention spéciale au Temple de Bû, véritable parc d'attraction démoniaque emblématique du jeu, et qui vous demandera autant d'astuce que de sang froid. Un passage culte.LBA avait été qualifié de "plus beau jeu du monde" par un magazine anglais à sa sortie. Sans aller jusque là, reconnaissons que le titre d'Adeline Software est particulièrement beau.Jonglant entre différentes technologies, LBA propose des environnements à la fois fins, hyper colorés et emplis de détails, le tout dans une superbe résolution avant-gardiste de 640*480 : un très beau point en 94 et le contre-pied artistique voulu face au très grisonnant Doom, LE jeu du moment à l'époque.Ajouté à cela, et c'est certainement son plus bel atout technologique, LBA propose des personnages entièrement polygonés ET mappés ! Cela permet un super travail d'animation et de gestion de la physique, le tout sans les arêtes disgracieuses des débuts de la 3D. Certes, les modèles sont encore très sommaires, mais le jeu[...]