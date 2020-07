Le reste de l'article ICI

S’il devait choisir, le responsable de Valve opterait pour la Xbox Series X sur PS5.Co-fondateur de Valve Gabe Newell est bloqué en Nouvelle-Zélande depuis l’épidémie de coronavirus. Lorsque l’équipe a terminé Half-Life: Alyx, Newell a fait une pause dans le pays.Peu de temps après, le virus a frappé et Newell s’est retrouvé essentiellement coincé là-bas depuis mars. Newell a été invité à la télévision nationale pour promouvoir un concert qu’il donne gratuitement en Nouvelle-Zélande, avec l’aide de ses amis, afin de remercier le pays de les avoir accueillis.Sa dernière apparition était sur The Project, et vous pouvez parier que les présentateurs de l’émission voulaient son point de vue sur le combat imminent entre Sony et Microsoft. Lorsqu’on lui a demandé directement laquelle des deux consoles – PS5 ou Xbox Series X – il considérait la meilleure, Newell a opté pour la Xbox sans hésitation.demanda l’hôte.répondit Newell., a-t-il précisé.