Article pris sur XboxygenAnnoncé lors du Xbox Games Showcase la semaine dernière, Avowed est la prochaine grosse production du studio Obsidian. Situé dans le monde d’Eora, issu de Pillars of Eternity, le jeu semble marcher sur les pas de la série des Elder Scrolls.Très peu d’informations ont été données sur le jeu depuis son annonce puisque nous savons uniquement qu’il s’agira d’un monde fantastique avec une vue à la première personne et que sa sortie est prévue sur Xbox Series X et PC.Même si les développeurs promettent davantage d’informations très bientôt, il faut se tourner sur les forums de Resetera pour peut-être obtenir d’autres éléments à propos du jeu. Nous conseillons de prendre ces infos avec les pincettes de rigueur mais ce qu’a posté Sponger sur le forum a été corroboré par l’insider Klobrille qui juge tout ceci légitime « d’après tout ce qu’il sait ».Le monde de Avowed sera entièrement ouvert, et bien plus grand que Skyrim. Plus dense » et plus « contrasté »L’action se situera principalement dans La région des Terres vivantes d’Eora. Il s’agirait au moins du début de l’aventureL’accent sera mis sur la réactivité globale du jeu (comprendre « vivant »), l’éclairage et l’IA de nouvelle génération et la physique (accent particulier sur la physique avec la magie)Météo en temps réel. Le brouillard serait très important, les rivières auraient droit à de la micro-physiqueOutil de création de personnage très avancéPrise en charge des mods (pour l’instant, le PC est / sera très dominant comme outil de création, mais ce sera entièrement jouable sur Xbox)Très grand nombre de factions mais approche très différente de celle de SkyrimVous pourrez avoir des compagnons (différents de Outer Worlds)Histoire : lutte contre la menace d’une tyrannie (indépendante des histoires précédentes)Le jeu a des boss prévus et certains d’entre eux sont très très grandsLes dieux auront leur mot à dire dans le jeuFocus sur les monuments, statues et bâtiments emblématiquesDeux grandes villes prévues avec de nombreuses plus petites et des zones sauvages, des rivières, montagnes et zones désoléesOn pourra nagerRespect du lore de Pillars of Eternity avec des créatures existantes mais égalementD des nouvellesDialogues dynamiquesL’option retenue pour l’instant est qu’on peut tuer n’importe qui dans le mondeEnviron 100 personnes travaillent sur le projet depuis 2 ans, et une plus petite équipe a travaillé dessus pendant 7 moisLe jeu est réellement entré en phase de pleine productionL’équipe de développement doit encore grossirSortie cible fin 2022/début 2023