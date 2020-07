Comme je l'ai déjà mentionné avant l'annonce, Obsidian travaille sur le jeu Pillars (je suppose que c'est à cause des infos) car à l'époque, j'ai eu la confirmation que le jeu contenait des créatures "semblables à des spores" avec quelques autres descriptions vagues de The Living Lands.





J'ai donc obtenu de nouvelles informations sur Avowed :





- un monde totalement ouvert, beaucoup plus grand que Skyrim (très différemment "plus grand", le mot plus approprié serait "plus dense" et "plus contrasté" en même temps)



- principalement situé dans la région de The Living Lands d'Eora (je ne sais pas si cela se passera comme cela plus tard, mais c'était le point de départ)



- accent mis sur la réactivité du monde, l'éclairage et les systèmes d'IA de nouvelle génération et la physique (accent mis sur la physique avec les systèmes magiques - je n'ai aucune idée de ce que cela signifie)



- système ou non en temps réel (pas de détails complets mais le brouillard est un élément très important en temps réel, les rivières auront des systèmes de micro physique spécifiques à cet égard)



- outil de création de personnages très avancé (n'a pas obtenu plus d'informations)



- support du mod (pour l'instant le PC est/sera très dominant comme outil de création, mais cela est pleinement jouable sur Xbox)



- très grand nombre de fractions mais approche très différente de celle de Skyrim



- vous pourrez avoir des compagnons (différents de ceux de TOW)



- scénario : lutte contre la menace de tyrannie (indépendamment des histoires précédentes)



- le jeu a des Boss prévus et certains d'entre eux sont très très grands



- Les dieux auront leur mot à dire dans le jeu



- une attention particulière est accordée aux sites, statues et bâtiments emblématiques



- deux grandes villes planifiées avec de nombreuses autres plus petites, avec un accent particulier sur les contrastes entre les zones sauvages, les rivières, les montagnes et les zones désolées (oui, vous pourrez nager)



- respecter pleinement les coutumes des créatures des POE grâce à de nouveaux ajouts



- présentation dynamique du dialogue



- pour l'instant, l'idée est de conserver l'option "vous pouvez tuer tout le monde dans le jeu".



- une centaine de personnes sont sur le projet pour 2y ans (nombre réduit pour 7m de préproduction), au total 2 ans 7m



- le jeu est déjà en full prod.



- L'équipe va encore s'agrandir



- date cible : fin 2022/début 2023



Gardez à l'esprit que certains éléments peuvent changer au cours du processus de développement.

Ça vient du mec qui avait affirmé avant que le jeu soit dévoilé que le jeu se passe dans l'univers Pillars. A prendre avec de grosses pincettes.