Avec du recul je pense que la conf est un bon7,5/10, on n'a tous été déçu par le visuel de Halo infinite mais il a l'air d'être déjà plus fun que Halo 4 & 5.



Maintenant ce qui me rassure c'est l'idée de me prendre le XGPU et je n'aurais pas besoin de m'acheter la XSX. Je pense que beaucoup de gens surtout dans les pays Asiatique feront pareil.





Tous les jeux Xbox je les ferais en cloud, j'espère qu'ils vont annoncer xCloud sur SmartTV & PC.



Des jeux comme :

Fable

Everwild

Avowed

Halo infinite

Les futurs non annoncés pour 12,99.



Xbox niveau consoles va toujours tourner autour des 40-50M mais je pense que leur cible PC va grimper puissance 1000 mais aussi leur cible CLOUD.





PS5 + XGPU = Combo ultime, même si la PS5 je l'achèterais uniquement pour demon Souls dans un premier temps.