Article sans troller, je ne mets même pas mon avis, répondez juste "Oui" ou "Non" selon votre sentiment actuel, sans réfléchir.La question est :Après cette conférence Microsoft, comptez-vous acheter une Xbox Series X ?1 - Oui2 - Non3 - Je ne sais pas (NDLR : ajouté vu que Ritalix a sorti ça xD)J'ai la flemme de faire un sondage, j'voulais juste avoir la tendance actuelleJ'vous mets un résumé en 4K pour vous raviver l'esprit :MAJ : Conférence entière en 4K vu que je bosse dessus :

Like

Who likes this ?

posted the 07/23/2020 at 05:25 PM by suzukube