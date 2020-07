Orphan of the Machine fait partie de ces jeux Xbox Series X qui bénéficieront d’un framerate élevé et d’une définition en 4K. Son développeur, Dynamic Voltage, a apporté des précisions sur les spécificités techniques de son jeu.



Initialement annoncé comme une exclusivité Xbox Series X, le jeu sortira finalement sur d’autres plateformes, comme le montre la liste des résolutions et framerates que visent les développeurs.



4K et 120 fps sur Xbox Series X

4K et 60 fps sur PS5

4K et 60 fps sur Xbox One X

1080p et 60 fps sur PS4 Pro et PS4

940p et 60 fps sur Xbox One

720p et 60 fps sur Switch dans son dock

Répondant au fait que le jeu ne tournerait pas en 120 fps sur PS5, Dynamic Voltage a tout simplement répondu le message suivant :





Je n’ai pas conçu la PS5, donc je ne sais pas pourquoi je devrais être blâmé pour cela. Et puis combien de jeux à 120 fps ont été annoncés pour la PS5 ?



Quant aux temps de chargement dans le jeu, ils ne seront pas forcément réduits à zéro mais devraient être aussi rapides que les transitions entre les écrans du premier Zelda. La sortie du jeu devrait arriver en fin d’année 2020.

Xboxygen