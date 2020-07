le fameux Ndirect du 20 juillet confirmé par plusieurs insiders ... on en parle depuis quelques semaines maintenant et pourtant aucune annonce n'a été encore faites par nintendo. Doit-on attendre un mini direct ou tout ceci est bel et bien un fake ?certains insider y réponde en tout cas.Dont Kelios qui avait leaké le mini direct de mars.C'est maintenant au tour de "Captain Tsubasa" un insider qui a été plutôt fiable dans le passé, de confirmer les dire de kelios et selon lui, c'est bien un Ndirect qui va poper dès demain et non un direct mini.et désormais Gamexplain qui fais une vidéo sur le sujet.bref, a prendre avec des pincettes, vous connaissez les bails... mais tout semble de plus en plus a se confirmer.Peut être donc un Ndirect dès demain et non un mini, sans annonce préalable.rendez vous dès demain a 15 h pour la confirmation ou la désillusion