Petite question par rapport aux cartes SD pour la Switch. Sur le site de Nintendo ils recommande une carte SD UHS-I avec une vitesse de transfert très élevée... Mais j'ai lu parfois sur ce site et d'autres forums qu'il n'en faut pas nécessairement tant pour la Switch... Du coup vous conseillez quoi ? Que je prenne ce qui est recommandé forcément par nintendo ? Vous utilisez quoi vous ?

Like

Who likes this ?

posted the 06/22/2020 at 01:56 PM by axlenz