Pour ma part, je joue sur tous les supports (car je peux me le permettre) et que chaque support détient ses références.

Typiquement j'ai essayé de jouer à des RTS sur console, et c'est pas génial. Après pour se faire un FIFA ou un Mario Kart entre amis, il n'y a pas photo non plus.

Pour revenir sur l'article, les exclus consoles qui défoncent tout...c'est pas faux quoique.

Les exlus M$ arrivent très vite sur PC, pour les deux autres il faut attendre les émulateurs. Et c'est là, le véritable sujet de l'article.

Salut,Je me connecte rarement mais je lis presque tous les articles. Récemment l'un m'a un peu interpellé car sans mettre une pièce dans la guerre des consoles, il ré-ouvrait un dossier classé depuis bien des années "PC vs Consoles".Suite à la lecture de cet article, j'ai repris un PC portable acheté en 2012 (juste avant ma Wii U achetée à sa sortie), la configuration était forte à l'époque et donc ridicule aujourd'hui.Config: i7-3630QM / 16Go DDR3 / Geforce GTX670m / SSD SanDisk 128Go + HDD Hitachi 750Go / le reste, on s'en bat les c*****J'ai installé CEMU 1.19.2, j'ai réalisé quelques réglages et j'ai obtenu un Zelda BoTW qui est + beau, + fin & plus rapide que mes versions Wii U & Switch (je suis un bon pigeon qui engraisse Nintendo).Clairement, je me suis reconfirmé à moi-même que le PC est bel et bien supérieur aux consoles. Bilan, si les jeux nous marquent plus sur consoles, cela proviendra de nos affinités & surtout du fait que les entreprises telles que Sony et Nintendo doivent se démarquer avec des jeux exceptionnels. Mais s'ils étaient également disponibles sur PC, à l'image est jeu M$, les versions ordinateurs seraient supérieures et donc bien plus marquantes.J'ai pas fait avancé le débat, mais j'espère que vous n'aurez pas trop perdu votre temps