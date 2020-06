17h00: showcase

En l'absence de réel E3 à cause de la pandémie, les branches américaines des éditeurs japonais se sont regroupés pour organiser leur propre évènement en ligne: le New Game + Expo aka NGPX.On savait depuis quelques temps qu'il aurait lieu lesans plus de précision. Aujourd'hui on connait enfin le programme en détail, avec 1h de show qui selon leur propre mots comprendra des présentations de jeux connus, des annonces et des surprises.Suivront des lives twitch pour chaque éditeur avec du gameplay.18h00: segment Inti Create18h30: segment Natsume19h00: segment Sega / Atlus19h30: segment PM Studios20h00: segment Idea Factory21h00: segment GungHo22h00: segment NIS America23h00: segment WayForward00h00: segment SNK00h30: segment Playism