L'Epic Games Store dévoile les les configurations requises (minimales et recommandées) pour faire faire tourner Kena : Bridge of Spirits.Voici les configurations minimales et recommandées :Configuration minimale :- GPU : NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon HD 7750- CPU : Intel Core i3-3220 / AMD FX-6100- Mémoire vive : 8 GoConfiguration recommandée :- GPU : NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD RX Vega 56- CPU : Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 7 1700- Mémoire vive : 16 GoSystème d'exploitation : Windows 7, 8.1 ou 10 en 64 bitsDisque dur : 25 Go d'espace libreDirectX : 11On peut se rendre compte que le jeu ne sera pas si gourmand pour un jeu next-gen, et devrait tourner sur de très nombreux PC.Pour rappel, Kena : Bridge of Spirits est attendu en fin d'année 2020, sur PC, PS5 et PS4. Et plus tard sur Xbox, dans la mesure où c'est juste une exclusivité console temporaire.