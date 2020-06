Retro Gaming

L'histoire de la 3DO comme vous ne l'avez jamais vue !



L'histoire du standard 3DO réunie dans une petite trilogie maison narrant cette épopée un tantinet surprenante où un homme visionnaire rêvait d'imposer un standard dans les jeux vidéo...



Tout était réuni pour faire de ce nouveau standard des jeux vidéo une pleine réussite : le beau soleil de la Californie, une machine en avance sur son temps aussi puissante qu'un PC et conçue par des anciens de l'Amiga, des entreprises majeures de l'industrie qui s'associent pour la construire et la soutenir, des éditeurs prêts à sortir une quantité de jeux sur le support et un chef d'orchestre hors pair pour organiser tout ça : Trip Hawkins.



Et pourtant la machine sera un fiasco...



Retour sur l'un des plus incroyables loupés de l'histoire des jeux vidéo...







Seconde vidéo plus légère...



La 3DO est assurément une console très coquine, elle a accueilli en son sein bon nombre de productions assez tendancieuses. Si aujourd'hui la plupart de ces titres font sourire par leur côté décalé, à l'époque c'était l’une des premières fois qu'une console grand public autorisait officiellement l'arrivée de ce type de titres dans son catalogue...









On retrouve Trip Hawkins et son fameux standard 3DO pour la conclusion de cette trilogie. En vedette : la technologie M2 !



Lorsque cette technologie a été développée, c'était pour la voir débarquer dans nos salons sous la forme d'une console de jeux aux performances inégalées.

On revient sur ce destin brisé dont le mariage avec SEGA aurait peut-être pu donner une nouvelle impulsion à la Sega Saturn...







Bref si le sujet vous intéresse, préparez le popcorn car il y a de quoi faire...