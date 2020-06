HelloVous êtes probablement au courant que selon un leak qui a déjà prédit le nouveau Paper Mario à venir, il devrait y avoir une sorte de Mario All-Star mais des mario 3D, à savoirainsi que(pas d'info en ce qui concerne Galaxy 2).La question que beaucoup se posent sur les internets concerne Mario 64 : s'agira-t-il d'un simple portage/remaster (1080p, textures plus propres) ou carrément d'un remake ?D'un côté on peut dire que mettre les 3 jeux sans faire un remake parmi les 3 ça serait un peu sec comme collection, d'autant plus que Mario 64 est cultissime donc en faire un remake ferait l'effet d'une grosse annonce.D'un autre on connaît Nintendo et on sait qu'ils sont capable de nous refaire une mario all-star wii (souvenez-vous ils avaient juste mis la rom SNES de mario all-star sur une galette et l'avaient vendue plein pot).Bref c'était pour avoir vos avis parce que je sais pas trop quoi en penser.S'ils font un remake perso j'espère que Peach sera jouable en plus du contenu qu'ils avaient ajoutés dans la version DS.