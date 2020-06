Yo mina,Je reviens avec cette question sur l'idée de prix que pourrai avoir la PS5 en fin d'année.Historiquement le lancement d'une console n'a pas vraiment de règle et peut sembler très cher pour certaines mais plus "psychologiquement" abordable pour d'autres.ici, un petit tableau des lancements et prix des différentes consoles qui ont marqué notre vie (et portefeuille) ces dernières décennies.On peut remarquer qu'il y a vraiment un grand écart selon les marques ou l'année. Mais que le prix d'uneconsole n'est pas non plus synonyme de succès.Sinon la Dreamcast n'aurait pas eu la carrière qu'elle a eu malheureusement... D'ailleurs j'avais oublié combien la 3DO avait à son lancement!Pour dire que j'avais envie d'en acheter une à l'époqueMais revenons à notre PS5 et parallèlement à la Series X aussi qui est sa concurrente directe.Personnellement, je trouverai que la console sera cher si elle sera vendue au-dessus des 599€ dans sa version de base (825Go).Mais si ce prix-là elle propose 2To, par contre, je trouve que c'est un bon prix pour son offre technologique.Quand on voit qu'un Iphone peut-être vendu entre 1000 et 1600€. (Ok il y a un écran, batterie, des caméras photos en plus et surtout le rang social à payer)Et qu'un pc convenable pour gamer c'est au moins 800 à 1400€ pour jouer convenablement en 1440p.Donc je trouve que ça serait un bon prix. Mais quand j'entends Jim Ryan (CEO de Playstation) parler de prix par rapport à la valeur.Je me demande vraiment ce qu'il a en tête?Par contre, je pense que la plupart des joueurs pensent que la Xbox SX coûte plus cher parce que plus de Tflops.Maintenant je ne suis pas sûr que ce sont les Tflops qui font vraiment le prix, mais bien l'ensemble des technos embarqués dans la console elle-même et sa manette.Sinon la Switch serait vendue à 150€ à tout péterAlors qu'elle est facilement à 400 - 450€ avec deux jeux.D'ailleurs que va être la communication de Sony sur ses deux consoles qu'est la PS5 et sa version digitale?Va t-on avoir les deux proposées en 825go et 2To?Ou que la version digitale (pour ne pas avoir une console à 2To + BR à 699€)?Aussi les ventes des Playstation, en générale, décole quand il y a la première grosse baisse de prix comme il y a eu sur les précèdente génération.Alors qu'en pensez-vous? quel est la limite du craquage de slip que vous pouvez vous offrir?y'a t'il un prix max qui vous fera attendre plus d'un an avant sa baisse?Moi si c'est 599€ pour la version disque en 2to, je la prend day one avec au moins deux jeux.Donc à prévoir un budget de +ou- 750€ (avec une deuxième Dualsense si possible).Mais si c'est plus... ça va commencer à piquer un peu!En tout cas ce combo d'hier avec RE8, Demon souls, Horizon 2 et GT7...ça va être très dur de résister