Que ce soit la PS5 qui debout ressemble à un ventilo des années 80:Ou un plat de lasagne:Et la XSX qui ressemble à un frigidaire :Ou à un parpaing :Cette régression sérieux surtout aux PS4 Fat et One S/Slim qui sont bien classe.Surtout qu'ellles sont bien volumineuses en plus.Les One Fat song pas top mais elles sont pas pire que ces deux là. Et la PS4 Pro idem.Je préfère également la PS4 Slim.Et vous, vous les trouvez comment ? Par rapport aux anciennes gen.Longtemps que j'avais pas vu des consoles aussi moches.