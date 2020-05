Le jeu Nintendo Switch Xenoblade Chronicles : Definitive Edition fait ses débuts en première place des charts britanniques.Le remake du Wii RPG s'est vendu plus du double de ce que l'original avait réussi en août 2011. Ses ventes sont légèrement inférieures à celles du lancement de Xenoblade Chronicles 2 sortie en 2017, qui est arrivé sur Switch durant "la fenêtre" de la période de Noël.Le nouveau numéro 1 signifie qu'Animal Crossing : New Horizons passe au numéro 2 après trois semaines consécutives au sommet.

posted the 05/31/2020 at 05:40 PM by nicolasgourry