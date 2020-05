Je viens de terminer un premier run de Disco Elysium (faut compter environ 40h), ce jeu sorti en octobre 2019 exclusivement sur PC et en anglais.D'abord, une très bonne nouvelle est tombée il y a quelques jours :Bon, plutôt que de radoter toutes les qualités énoncées dans les reviews dithyrambiques de la presse française et mondiale, voici un petit résumé de mon expérience (avec aucun spoil en dehors de l'intro).Alors d'abord, on personnalise son personnage en plaçant des points sur 4 catégories de skills (pour 24 skills au total) qui vont par la suite complètement impacter votre façon de progresser dans le jeu (plutôt intelligent? un bon esprit de déduction? bon dans les relations humaines? puissant physiquement?.... ).L’éventail de possibilité pour arriver à ses fins est extrêmement larges et les situations souvent bien cocasses.Ici, pas de système de combat, mais des skills intelligentes avec qui on va "discuter" en plein milieu de vrais dialogues. Cela peut totalement réorienté nos possibilités, notre interprétation et même notre capacité à interagir avec l'environnement.Certains choix peuvent même amener directement à un game over (accident, suicide, abandon de l'enquete, ...) malgré nos points de vie et de moral.La première journée commence, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'univers malgré une DA au top et des dialogues avec une qualité d'écriture assez exceptionnelle.Bref on incarne un flic bien crasseux, qui sort d'une cuite monumentale et qui va enquêter avec un collègue sur un meurtre dans un quartier où ils aspirent autant l'autorité qu'un Castaner en habit de soubrette lâché dans le 9-3.Alors par moment, surtout au début, les dialogues m'ont semblé interminables, on peut passer 20min kéblo à inspecter une poubelle... J'y suis allé un peu au forceps, mais c'est passé (c'était vraiment chaud jusqu'au 3eme jours d'enquete) car petit à petit, je me suis attaché aux personnages et à cet univers si travaillés.Bref, je préfère pas en dire plus, le jeu devient vraiment intéressant, la zone d’enquête est assez conséquente aussi.Donc si vous n'avez pas de PC ou si vous ne comprenez pas l'anglais, ne perdez pas espoir de vous le faire prochainement...