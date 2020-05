OSEFLand

[bonus]



Petit speed painting de la soirée, dessiné sous l'influence de la super musique qu'est la mer d'eryth, composé par manami Kiyota







-une île dragon ?-





Xenoblade me remet une claquounette, mon capitaineje l'avais pas refait depuis sa sortit sur wii en 2010-2011 et c'est le constat que je me suis fais en avançant dans le jeu,aujourd'hui. J'en suis au village frontier ... et dinguerie sur dinguerie.Rythme, environnements sublimes, les personnages bien écrit, les cutscène stylé, le gameplay hyper bien pensé ( plus simplifié que le 2 certes, mais une préférence pour le GP du 1, car plus direct.) et le contenu gargantuesque, zebi ça n'existe plus des rpg moderne de cette trempe.Ce jeu pue tellement la maitrise, ce qui est plutôt paradoxale car c'est le tout premier projet du studio.La bande son remastérisé du jeu est une sacré masterpiece. Claque sur Claque !