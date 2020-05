Jeux Vidéos

Bon j'ai pris un peu la température des personnages les plus plausible du jeupour être inclus dansNous avons. Sping Man, Min Min et Twintelle.Mais selon vous qui a le plus chance d'être dans le jeu ? Je ne connais pas du tout cette licence donc les connaisseur si vous pouvez apporter vos lumières.Je sais juste que le premier pourrais bénéficier d'une promotion Assist Trophy > Personnage Jouable ce qui pourrait avoir pour conséquence peut être de retiré ce personnage en tant qu'AT ?Sinon mise à part ARMS les trois personnages que j'aimerais bien voir dans le jeu serais Doomguy/Doomslayer, Steve et Rayman. Puis soyons fou juste un tout petit personnage deaimez cette licence Nintendo plz ♥